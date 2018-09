Si la version Nintendo Switch de Wolfenstein II : The New Colossus s'en sort avec les honneurs, Panic Button a tout de même pris soin de déployer un patch hier, près de trois mois après la sortie du titre. Panic Button a visiblement trouvé le moyen d'optimiser la version Switch de Wolfenstein II. Le studio a livré un patch, supposé améliorer les performances générales du jeu, tout en corrigeant quelques bugs. Voici le détail des correctifs : Performances générales améliorées. Correction d'un bug pouvant générer la perte des contrôles dans le menu pause. Correction d'un bug survenant en trouvant une Star Card. Ajout d'une option "Snap-to-Center" en mode motion control.

posted the 09/27/2018 at 09:53 AM by sion