Voici une Information concernant le jeu PlayStation All-Stars Battle Royale :Six ans après sa sortie, Sony va fermer enfin les portes des serveurs en ligne. Car le 25 octobre, le multijoueur en ligne ne sera plus accessible. Ça sera d'ailleurs aussi le cas pour les jeux Twisted Metal et Warhawk. Si vous songez à acheter le jeu pour jouer en ligne, la description sur le PlayStation Store indique clairement que vous aurez moins d'un mois pour le faire. Reste à voir si c'est pour mieux préparer un possible PlayStation All-Stars Battle Royale 2...Source : https://theplaystationbrahs.com/2018/09/26/playstation-all-stars-battle-royale-servers-closing-on-october-25th/