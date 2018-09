Oculus Go, Gear VR, et autre casques bidons où l'on y glisse un smartphone, ce n'est pas de la VR.Le premier casque VR autonome débarque le prochain printemps, il sera capable de tracker nos déplacements sur une grande surface (surface infinie) et nos mouvements des mains (comme le HTC Vive et l'Oculus Rift), le tout sans câble ni PC/console ; le "PC" est dans le casque.50 titres sont déjà annoncés dont Robo Recall, The Climb, ou Moss. Le casque serait d'ailleurs capable de proposer les expériences du Rift à qualité égale selon Mark Zuckerberg...L'Oculus Quest proposera une définition d'écran identique au HTC Vive pro ( 1440 x 1600 pixels par oeil), un système de traking proche de ce qu'on retrouve sur les casque Windows MR, en bien plus poussé. Une petite image vaut mieux que milles explications :Et voici deux petites vidéos promo pour illustrer plus ou moins le "concept" :Pour plus d'infos :Et mon petit avis perso :Enfin un casque VR autonome qui propose de la vraie VR immersive capable de procurer cette fameuse sensation de présence si unique et indispensable pour l'effet wahou perpétuel.Pratique pour l’emmener partout (bon, y jouer dans ses chiottes c'est pas recommandé). Un petit repas de famille pourrait se transformer en quelque chose d'un peu plus fun après le dessert.Mais, étant attaché à ma ludothèque steam, aux graphismes toujours plus poussés grâce à l'évolution du PC, à la VR haut de gamme, cet Oculus Quest est pour moi comme une Switch version VR.On aura de la VR sous la main et n'importe où, mais on aura des graphismes "mobiles". Donc, casque VR d'appoint pour moi si je franchis le pas.