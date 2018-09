Les drone Star Wars Propel sont actuellement à 53€ au lieu de 200€.Une très bonne affaire en somme.Vole à des vitesses de plus de 50km/h Jeu de battle multi-joueurs avec d’autres drones Star Wars Propel Bouton pour figures aérienne et looping 3D Multiples réglages de vitesse pour les débutants et les pilotes confirmés Reproduction hautement détaillée, peinte à la main et numérotée. Télécommande 2.4 GHZ intégrant vibreur et hauts parleurs 3D Boite collector édition spéciale avec éclairage LED et son et musique Star Wars Durée de vol: 6-8 minutes. LiFi et Wifi sont utilisés pour transmettre des données à 100 fois la vitesse de Wifi. Technologie de sensibilisation intelligente utilise quatre systèmes de communication sans fil sans latence pour créer une expérience de jeu passionnante et incroyablement convaincante. Système de propulsion inverser qui permet au drone de voler comme ils le feraient dans le monde réel. Mode entraînement qui permet aux nouveaux utilisateurs d’apprendre à voler plus facilement en mode formation à vitesse réduite et avec une stabilité supplémentaire grâce aux capteurs de pression d'air. T-mode crée une limite invisible pour les vols de pratique empêchant les pilotes de perdre le contrôle ou de s'écraser. Télécommande interactive . Comme ils entendent la bande sonore authentique de Star Wars et les voix familières des films, les joueurs éprouveront le frisson du vol et les dangers de la bataille qu'ils ressentiront réellement via la télécommande. Application d’entrainement au vol Disponible sur IOS et Android Gratuite. Connectez-vous et combattez d’autres pilotes de drones Star Wars.N'hésitez pas à jouer le jeu et passer par les liens, pour que je vous fasse d'autres concoursATTENTION, si vous jouez le jeu, j'ai un très beau collector en prévision à vous faire gagner. Du genre exclusif de chez exclusif!!! PROPEL Star Wars 53€ Guide Super Smash Bros - Edition Collector - Version Française 29.99€ Guide du Jeu Fallout 76 - Edition Collector - Version Française 39.99€ Jump force collector Edition 299.99€ Forza Horizon 4 58.99€ Red Dead Redemption 2 Gold Edition 99.99€ Assassin’s Creed Odyssey Gold 79.99€