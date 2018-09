L'information vient des fans japonais qui ont découvert dans le guide TV qu'il n'y avait plus de programmation après cela sur la chaîne NHK des épisodes de la saison 3 de L'Attaque des Titans.



La série serait probablement de retour début 2019 (avec la suite de l'arc Uprising) et comptera en tout surement 24 épisodes.

La saison 3 de L'Attaque des Titans, actuellement en cours de diffusion , va certainement entrer en pause à partir du 8 octobre, date de diffusion du 49e épisode (12e épisode de la saison 3) : 奪還作戦の夜 (Night of the Battle to Retake the Wall) qui correspond au chapitre 72 du manga.Bref, c'est pas encore confirmé, mais ça pue.la qualité c'est bien mais a un moment donné, ça commence a gonfler de toujours devoir attendre. Surtout quand la pause, concerne l'arc le plus hypant de la série ...