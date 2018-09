Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry V et Resident Evil 2 Remake :Famitsu a réalisé une interview avec le réalisateur Hideaki Itsuno et les producteurs Michiteru Okabe et Matthew Walker. Lorsqu'on lui a demandé comment ils ont eu l'idée pour la Cavalière, la scie à chaîne de vélo ultra cool de Dante, Hideaki-san a répondu que lors de la fabrication d'armes, en particulier celles de Dante, ils essaient toujours de choisir des idées que la plupart des gars pourraient encore trouver cool, même quand ils sont adultes. Ils en ont eu l'idée depuis Devil May Cry 2, mais la technologie n'était pas suffisante pour la rendre intéressante et cool. Ils ont également mentionné que V, le nouveau caractère et le client de Dante comme on le voit dans le trailer Tokyo Game Show 2018, a été conçu pour être très différents de Dante et Nero. Il est nettement moins musclé et plus mince que les deux. Ils ne peuvent pas encore révéler des informations au sujet de son style de combat, mais il est très différent de celui de Dante et de Nero et va nous surprendre. V est un personnage unique et sa création a été l'une des tâches les plus difficiles du jeu. Ils mentionnent également la voix acteur japonais de Dante, Toshiyuki Morikawa, étant tellement cool et semblable à Dante dans la vie réelle. Ils ont déjà fait toute la voix du jeu et sont actuellement au dernier stade de développement.Pour rappel, le jeu Devil May Cry V sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One et le jeu Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier prochain, sur Ps4, Xbox One et PC...Source : https://www.dualshockers.com/devil-may-cry-5-famitsu-interview-hideaki/