Oui je sais, j'ai que ça à foutre... mais voilà depuis tout à l'heure me faisant chié oui, j'ai voulu rendre hommage au Crossplay via une idée de jeu dédié complètement à ça, un jeu qui de versus fighting à la Smash Bross, ou pas d'ailleurs entre les joueurs des différentes plateformes, chacune avec ses propres héros dédiés, la vraie guerre des consoles, non pas derrière les écrans, mais derrière les manettes !Pour l'honneur, Kratos VS Mario VS Masterchief(image en entière)http://image.noelshack.com/fichiers/2018/39/3/1537986308-capture-d-ecran-2018-09-26-a-20-24-29.png