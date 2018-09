Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Sensor Tower, une société d'analyse mobile, a publié un rapport sur l'application pour smartphones pour Nintendo Switch. Selon le cabinet, l'application a été téléchargée plus de 5 millions de fois dans le monde. C'est à peu près le quart de la base installée de la Nintendo Switch globalement. Sur les 5 millions de téléchargements, 60% provenaient d'Android et 40% d'iOS. Les téléchargements ont augmenté de 76% lors du lancement officiel de l'abonnement payant Nintendo Switch Online. Enfin, la majeure partie des téléchargements proviennent d'utilisateurs vivant aux États-Unis et au Japon...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-switch-online-smartphone-app-reaches-5-million-downloads/