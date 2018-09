Le casting du prochain film de W.S. Anderson commence doucement à se dessiner, avec l'annonce de la présence de deux acteurs de renom. En premier lieu, nous avons Ron Perlman, monstre du cinéma aperçu dans la série Sons of Anarchy, les films Hellboy, Drive ou plus récemment la série Hand of God, qui jouera Amiral, un personnage à la tête d'une équipe de chasseurs.



De l'autre, nous aurons Clifford Joseph Harris Jr., plus connu sous son nom de rappeur T.I., reconverti en acteur depuis de nombreuses années et vu dans Ant-Man ou American Gangster. Il sera Link, décrit comme un tireur d'élite. Reste désormais à connaître le scénario qui motivera le groupe de chasseurs dans le long-métrage Monster Hunter, qui n'a pas encore de date de sortie.



Le début du tournage est prévu pour début octobre.