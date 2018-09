Comme le titre l'indique, un article récent dans le blog playstation US dévoile une feature qui arrive sous forme de bêta avec Fortnite, et qui permettra a l'avenir le jeu en ligne et certains achats cross plateform même avec Microsoft et Nintendo.



L'article ici traduit via google traduction et le lien en source pour les anglophones :



"À la suite d'un processus d'évaluation complet, SIE a identifié un moyen de prendre en charge des fonctionnalités multiplates-formes pour certains contenus tiers. Nous reconnaissons que les joueurs de PS4 attendent avec impatience une mise à jour et nous apprécions la patience de la communauté alors que nous avons parcouru ce problème pour trouver une solution.



La première étape consistera en une bêta ouverte débutant aujourd'hui pour Fortnite, qui permettra le jeu, la progression et le commerce entre plates-formes sur PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows et Mac. Nous considérons la version bêta comme une opportunité de mener des tests approfondis qui garantissent que le jeu multi-plateforme est le meilleur sur PlayStation, tout en étant conscient de l'expérience utilisateur d'un point de vue technique et social.



Depuis 24 ans, nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience de jeu à nos fans en offrant une perspective unique sur PlayStation. Aujourd'hui, les communautés autour de certains jeux ont évolué au point où les expériences multi-plateformes apportent une valeur ajoutée significative aux joueurs. En reconnaissance de cela, nous avons effectué une analyse approfondie des mécanismes métier nécessaires pour nous assurer que l'expérience PlayStation pour nos utilisateurs reste intacte aujourd'hui et à l'avenir, alors que nous envisageons d'ouvrir la plateforme.



Cela représente un changement de politique majeur pour SIE, et nous sommes maintenant dans le processus de planification au sein de l'organisation pour soutenir ce changement. Nous mettrons à jour la communauté une fois que nous aurons plus de détails à partager, y compris plus de détails concernant le délai de la version bêta et ce que cela signifie pour les autres titres."