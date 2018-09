Bonjour,



j'ai créé une guilde fr sur ce jeu (sympathique pour le moment soit dit en passant) et il faut 3 signatures pour valider la création de la guilde.



Donc si vous jouez au jeu, merci de signer et par la suite intégrer la guilde fr.



Y'a pas encore de guilde francaise dans le jeu et ca pourrait etre sympa.



Pour ceux qui ne connaissent pas, arena of valor est un clone de league of legends il parait. Mais comme je connais pas je sais pas si c'est vrai.



En tout cas le jeu est sympa, si on oublie quelques gros déséquilibres entre les classes et un manque d'explication sur l'évolution de son personnage.