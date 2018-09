Et jouissif !Bon inutile de faire un article super détaillé vu qu'on est quasiment tous passer dessus (sur le jeu) mais je viens de finir l'histoire de Spider-Man après 35 heures de jeu, c'était très bon du début à la fin, j'ai surkiffé l'histoire, le gameplay est vraiment très bon aussi, c'est fluide, complet et vraiment fun! Rien à redire, le Marvel Game Universe commence très très fort si le projet est maintenu.Visuellement il y a mieux mais c'est vraiment propre aussi! Bref vivement la suite, on a potentiellement pas mal de "fil rouge" teaser dans ce 1er volet! Et surtout de la matière "Crossover" avec d'autres personnages important Marvel!Au niveau de l'histoire la fin est un régal, entre le douloureux choix héroïque de Peter qui peut sauvé May, mais ne le fait pas afin de sauver les autres c'est juste niquel comme choix, les scènes post-Générique visant la suite sont elles aussi super intéressantes, 2 Spider-Man pour la suite, ça va être top et des idées de gameplay assez sympa pour un scénario un peut plus "corsé" en terme de menace? A voir je demande à voir en tout cas !!! Et vivement!