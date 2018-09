Le concept de "Bowsette" a pris d'assaut leweb cette semaine. Un tweeter connu sous le pseudonyme de Haniwa a d'abord créé une courte bande dessinée basée sur le nouveau concept "Super Crown" du jeu New Super Mario Bros. U Deluxe.L'idée est simple: et si la Super Crown qui permet de transformer Toadette en Peachette était utilisée par Bowser ? Ainsi, Bowsette est née. A partir de la, les artistes se sont lachés !Si vous voulez en voir d'autres, voici le lien : Autres images

posted the 09/26/2018 at 09:13 AM by zekura