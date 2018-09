Date de sortie : 12 Octobre 2018

En effet, même si A New Day fait déjà suite aux événements du jeu principal 11 ans après sa sortie

Nomura considère que Final Remix est un « nouveau départ »

Square Enix a partagé cette semaine un dernier lot d'images et d'illustrations pour The World Ends With You -Final Remix- sur Nintendo Switch, présentant les personnages principaux et les différentes nouveautés que nous connaissions déjà. De plus, pendant le Tokyo Game Show 2018, le producteur et character designer Tetsuya Nomura a révélé quelques détails (il n'était pas présent à l'événement, mais un message spécial écrit par Nomura a été diffusé) sur le nouveau scénario, A New Day (que vous retrouverez ici), et a répondu à quelques questions intéressantes.