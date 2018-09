Cinéma

l'oeuvre de Hojo qu'est City Hunter

un bon degré de folie pour proposer une oeuvre burlesque et surtout dans un style visuel année 80

La bande annonce du nouveau film deest enfin disponible et avant la date prévue. Comme vous le savez tous, son prochain, film est une adaptation libre dedans nos vertes contrées.La particularité de l'adaptation française est que le doublage est complètement burlesque et porté sur le comique, contrairement à l'oeuvre originale qui est plus dramatique, sombre, sexuelle avec une pointe d'humour de situation; du moins dans le manga, car l'animé était déjà censuré au Japon.Bref, on aime ou on n'aime pas la VF. (Et c'est de là que part l'adaptation de ce film français. Certains crient au scandale, alors que je trouve qu'il faut avoirPour l'instant, nous ne savons rien sur le synopsis du film, sauf son titre de :Je pense que Nicky va passer pour un pervers et surtout un imbécile au grand cœur qui gagne toujours à la fin.Maintenant à vous de vous faire une idée avec cette première bande annonce qui montre quelques codes de la série ( Sexe, action, humour et perversité de l'homme en question )De moins avis, je suis un peu déçu par la carrure de Nicky, j'aurais voulu que Philippe Lacheau ait une musculature plus bodybuildée.Après, le gag de fin montre bien le personne et l'humour de la série.Attendons le film en entier pour voir si ils ont réussis leur pari; ainsi que les premiers retours du public japonnais qui ne connait pas ce traitement de City hunter.