Les jeux Fallout 76 et Super Smash Bros auront droit à leurs guides collectors en Français.Guide SUPER SMASH BROS : un ouvrage complet pour découvrir les personnages dans leurs moindres détails. Contenu : Toutes les informations nécessaires pour maîtriser Super Smash Bros sur la console Nintendo Switch. Couverture rigide haut de gamme : un design magnifique et exclusif, un must pour tous les fans ! Stratégies globales : Les trucs et astuces dont vous avez besoin pour réussir. Un guide complet pour connaître tous les personnages.Nombre de pages : 352 pages.Version Française intégrale.Couverture rigide.Guide FALLOUT 76 : un ouvrage complet et détaillé pour prolonger l'expérience en dehors du jeu. Entraînement de survie, stratégies de combat, parcours de quêtes, atlas de la Virginie de l'Ouest, guides de construction et d'artisanat, et couverture multijoueur complète. Sortez de la chambre forte 76 prêt à prospérer - seul ou entre amis - avec le guide Collector's Edition sur Fallout 76. C'est la référence ultime pour créer votre personnage, faire équipe avec des alliés, vaincre des ennemis, construire, fabriquer et explorer les déchets de la Virginie occidentale ! Carte de la Virginie-Occidentale : avec les endroits essentiels, les points d'intérêt et les ressources précieuses. Survivre en surface : Un entraînement détaillé, des conseils pour la création de personnages et des stratégies de combat vous aideront à vous préparer à vous lancer dans l'aventure. Walkthroughs Quest : Les détails de chaque quête, plus une analyse de la façon dont vos choix affecteront vos expériences dans Fallout 76. Atlas post-apocalyptique : Améliorez votre exploration avec des cartes entièrement étiquetées et des informations détaillées sur chaque emplacement de terrain vague. Bâtiment et artisanat : Apprenez comment créer des abris et les fournitures nécessaires avec la nouvelle plate-forme mobile de construction et d'adaptation. Multijoueur : Voyagez pour la première fois en compagnie de vos compagnons de chambre forte ! Travaillez en équipe grâce à cette édition multijoueurs complète. Premium Hardcover Edition : L'édition Collector comprend une couverture rigide et est imprimée sur du papier épais et brillant pour des captures d'écran, des cartes et des oeuvres d'art vibrantes et nettes. Nombre de pages : 544 pages. Version française intégrale. Couverture rigide.N'hésitez pas à jouer le jeu et passer par les liens, pour que je vous fasse d'autres concoursATTENTION, si vous jouez le jeu, j'ai un très beau collector en prévision à vous faire gagner. Du genre exclusif de chez exclusif!!! Guide Super Smash Bros - Edition Collector - Version Française 29.99€ Guide du Jeu Fallout 76 - Edition Collector - Version Française 39.99€ Jump force collector Edition 299.99€ Forza Horizon 4 58.99€ Red Dead Redemption 2 Gold Edition 99.99€ Assassin’s Creed Odyssey Gold 79.99€