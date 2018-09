L'Otaku et sa Mère

Salut tout le monde, désolé de ne pas avoir posté de videos pendant plusieurs jours, j'ai dû changer de PC et tout réinstaller.

Vu comment le Tokyo Game Show a été tiède, plutôt que de vous faire une video réaction assez fade, on a décidé de faire une vidéo qui nous avait été demandé, une réaction à Puella Magi Madoka Magica.

J'espère que vous apprecierez.

En espérant que Wakanim ne descende pas la video(si cela arrive, on testera différents trucs pour éviter cela, comme virer le son et au pire, vous aurez des review à chaud des épisodes)







Sinon, je tiens à le rappeler, si vous souhaitez que nous fassions une Review de la comédie musicale Sailormoon qui passera les 3 et 4 Novembre à Paris, partagez un max les videos sur les reseaux sociaux, likez et mettez les dans vos playlist.

Vous avez jusqu'au 4 Octobre.