C'est le seul message que je vois de sa part faisant référence à une version 2019 pour PS5. Et rien dans ce message ne donne l'impression qu'il met tous ses œufs dans un panier de 2019.

Je ne le suis pas.



2019 a été le plan pendant longtemps, mais les choses peuvent changer et changent effectivement. Je ne promets pas 2019.

Ce fameux Matt, qui est modérateur du forum d'ailleurs, à la réputation sur Resetera d'être un insider aussi fiable que Shinobi, même s'il est moins connu que ce dernier.Donc en gros, un membre parlait de ce fameux Matt en disant :Et là le fameux Matt lui répond (chose qu'il fait rarement sur ce sujet):Donc je l'interprète ainsi, pendant un moment la PS5 était bien prévu pour 2019 à coup, sur, mais ça ne serait plus aussi certain aujourd'hui ?