Hey ! Actuellement, l'abonnement Xbox Game Pass est proposé à 14€99 aux membres Xbox Live Gold, et ce pour 3 mois! En annulant l'abonnement, on peut se réabonner à volonté à ce tarif, représentant 60€ l'année ^^ !Du coup, j'suis tranquille jusqu'en avril (et je culpabilise de ne pas acheter Forza Horizon 4) ^^ !NDLR : J'avais pu bénéficier que d'une fois du tarif de 9€90 pour 3 mois ^^' !: le lien où est visible cette offre : https://www.microsoft.com/fr-fr/p/xbox-game-pass/