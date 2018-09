Voici une Information concernant le Nintendo Switch Online :Nintendo a confirmé que, même si votre abonnement en ligne est annulé, vous avez encore un peu de temps pour récupérer les sauvegardes dans le cloud. Dans un communiqué adressé à IGN par un porte-parole de Nintendo, Nintendo a confirmé que, si un propriétaire de commutateur se réabonne à Switch Online dans les 180 jours ou six mois après la fin de son abonnement, il pourra alors récupérer ses sauvegardes. De quoi avoir le temps de voir venir...Source : https://www.ign.com/articles/2018/09/25/nintendo-will-let-you-recover-cloud-saves-up-to-6-months-after-your-switch-online-subscription-lapses

posted the 09/25/2018 at 07:19 PM by link49