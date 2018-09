Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Alors que les dernières rumeurs indiquaient que la Console Virtuelle ne serait pas incluse sur Nintendo Switch, il semblerait que la section de la Console Virtuelle a été ajoutée dans le script java de l'eShop de la Nintendo Switch. Si cela se concrétise, cela signifierait qu'il serait possible de jouer à des jeux plus anciens qui n'étaient auparavant pas disponibles sur cette console. En effet, une section de console virtuelle aurait été ajoutée et les catégories incluent des jeux SNES, GB, GBC, Nintendo 64 et Nintendo DS. En espérant une annonce officielle...Source : https://segmentnext.com/2018/09/25/older-games-nintendo-switch/