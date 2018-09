Salut tout le monde !Gros update aujourd'hui puisque ça y est, les murs de l'auberge de Final Fantasy Tactics Advance 2 sont fait !C'était un gros morceau honnêtement. Mais avec un peu de préparation et de l'organisation, ça s'est bien passé!Il y a plus de screenshot, des explications sur ma méthodologie, et aussi quelques screen de la progression sur les différents logiciels que j'utilise!Petit rappel, jeudi je sors ma première vidéo Timelapse (Création des murs). Donc ne la manquez pas!Si c'est pas déjà fait, je vous invite à voir la vidéo de jeudi dernier (Une présentation des sols de l'auberge):Merci pour la lecture!Page Facebook: https://www.facebook.com/YurieDesign Twitter: https://twitter.com/JulienPika