C'est désormais officiel, le Pokémon "leaké" dans les données de Pokémon GO puis trouvable notamment en Europe sans le moyen de le capturer (se transformant en Métamorph), se nomme officiellement Meltan. La vidéo met en scène les professeurs Willow et Chen parlant de leur découverte.Il serait ainsi un Pokémon fabuleux comme Mew ou Darkrai (moi j'aurais plutôt vu comme une Pokémon chimère vu son design "anti-Pokémon" composé d'un écrou pour tête, mais bon...). La présentation de l'intro en "épisode" suggère qu'on en apprendra plus ces prochains jours.Meltan sera transférable sur les deux versions de Pokémon Let's GO sur Nintendo Switch.