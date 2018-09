Après 1-2 Switch (pleurons devant son succès) Go Vacation (Bandai Namco) et Sports Party (Ubisoft), c'est Imagineer qui nous fait l'honneur d'annoncer deux nouveaux jeux sur Switch.Tant d'imaginationEt tant de crevards qui après avoir souillé les bacs Wii/DS pour ensuite tenter leurs chances sur mobile reviennent en trombe pour faire la joie des étagères GiFi.Le retour des heures sombres : (

posted the 09/25/2018 at 09:23 AM by shanks