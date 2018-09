Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry V :Depuis la présentation du personnage V, certains ont fait le rapprochement avec le personnage de Kylo Ren, interprété par Adam Driver, dans le film Star Wars : The Force Awakens en 2015. Hideaki Itsuno précise que les personnages de Nico et V ont été créés très tôt dans le développement du jeu, et que quand ils ont vu le film, ils ont effectivement vu une certaine ressemblance. Pour prouver ces dires, il précise qu'il est possible d'aller voir ces modèles à Osaka, prouvant qu'il n'y a aucun plagiat avec le film de Disney. Pour rappel, le jeu sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/capcom-we-designed-v-in-dmc5-before-we-saw-kylo-ren-in-star-wars-the-force-awakens.70643/