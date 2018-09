Dans un entretien avec Kinda Funny Games, Bryan Inthihar affirme qu'il a pensé le jeu Spider-Man comme « l'Iron Man des jeux vidéo Marvel », une déclaration reprise et approuvée par Bill Roseman, directeur créatif chez Marvel Games. Mais que signifie exactement cette phrase ? Eh bien, en 2008, l'univers cinématographique Marvel n'était clairement pas ce qu'il est aujourd'hui, les spectateurs ont redécouvert les super-héros au cinéma avec Iron Man de Jon Favreau, qui a réellement lancé le MCU que nous connaissons. Ce que veut dire le directeur créatif d'Insomniac Games, c'est que Spider-Man sur PS4 a été créé comme le premier jeu d'une longue franchise estampillée Marvel.



Bien évidemment, même si l'éditeur semble partant, seul l'avenir nous dira si Spider-Man aura droit à une suite et si d'autres jeux avec des super-héros (Thor, Hulk, Captain America, la liste est très longue) verront le jour. Quoi qu'il en soit, le jeu d'aventure d'Insomniac Games a battu tous les records pour une exclusivité PS4, il a reçu des avis ultra positifs de la part de la presse spécialisée et des joueurs, ne pas surfer sur cette vague de réussite serait dommage.