Après la fermeture de Telltale Games, la suspension du jeu Stranger Things est confirmée (sans véritable surprise) par Netflix, qui confirme par la même occasion que le peu de développeurs restants s'occupent de Minecraft: Story Mode. Voici ce que la plateforme américaine a confié à nos confrères de Polygon : "Nous sommes attristés par les nouvelles concernant Telltale Games. Ils ont développé beaucoup de grands jeux par le passé, et ont laissé une marque indélébile dans l'industrie. Le développement de Minecraft: Story Mode se poursuit comme prévu initialement. Nous sommes actuellement en train d'étudier d'autres options afin de porter l'univers de Stranger Things dans un média interactif."

posted the 09/24/2018 at 05:29 PM by gat