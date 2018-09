Wes, un jeune enfant américain venu de Virginie, qui se bat depuis presque toujours contre une maladie à la triste réputation : le neuroblastome. Dès l'âge de 5 ans, Wes est diagnostiqué comme atteint de ce cancer infantile rare qui se loge dans les cellules nerveuses : aujourd'hui, à l'âge de 12 ans et après de longs moments de bataille, la décision de stopper le traitement a été définie par les médecins et la famille. La finalité de ce choix est très claire et font de l'affaire un cas tragique.Malheureusement, le temps est compté pour Wes qui, à l'instar de nombreux autres fans, souhaiterait y jouer plus que tout. La plupart du temps, le fameux studio incite certains cas à venir faire le déplacement directement dans les locaux et réaliser leurs fantasmes vidéoludiques mais ici, le déplacement était trop risqué pour Wes. Ainsi, c'est finalement Bestheda qui est venu directement chez lui après quatre heures de trajet... avec le jeu et tout un tas de goodies !