Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Rockstar Games vient de dévoiler un chiffre intéressant : Red Dead Redemption 2 contiendra environ 200 espèces d'animaux, d'oiseaux et de poissons. A titre de comparaison, le premier en comportait seulement 38. De plus, en additionnant tous les animaux de Far Cry 3, de Far Cry 4, de Far Cry 5, de Red Dead Redemption et de Grand Theft Auto V, il n'y a qu'environ 185 animaux, avec des répétitions. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One…Source : https://twitter.com/RockstarGames/status/1044224946468204545