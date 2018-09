Pour le top 10 UK de la semaine dernière prenant fin le 22 septembre, Spiderman garde la 1 ère place toujours suivi par Shadow of The Tomb Raider qui subit une baisse de 52% de ses ventes .





Last Week This Week Title

1 1 Spider-Man

2 2 Shadow of the Tomb Raider

4 3 Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy

3 4 NBA 2K19

5 5 Mario Kart 8: Deluxe

6 6 Grand Theft Auto V

10 7 Super Mario Odyssey

7 8 F1 2018

11 9 PlayerUnknown's Battlegrounds

12 10 Sonic Mania Plus