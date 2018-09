Nintendo Difference

Des petits malins ont fouillé le dernier patch 5.18 de l'un des plus populaires MOBA free-to-play : SMITE. De cette recherche a découlé quelques découvertes telle qu'une référence à la Nintendo Switch et un système d'achats de gemmes supplémentaires via l'eShop. Il ne fait donc dès lors plus l'ombre d'un doute que Hi-Rez Studios, son développeur a qui l'on doit déjà sur Nintendo Switch le MOBA (multiplayer online battle arena / arène de bataille en ligne multijoueur) Paladins, y prévoit également une version sur Switch.