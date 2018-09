Rob Nelson: RDR2 c'était l'occasion de réviser complètement tous les systèmes sous-jacents du jeu, et nos expériences de création de ces nouvelles versions de GTA V nous ont aidés à voir comment nous pouvions nous améliorer et ce qui était possible de faire avec la nouvelle technologie.



Josh Bass: Nous voulions aller au-delà des paysages désertiques classiques du jeu original et introduire une plus grande section de l'Amérique. Grâce à une technologie plus avancée, il était possible de créer le type d’environnements diversifiés que nous recherchions, avec de la boue épaisse, d’énormes montagnes et de la neige profonde et poudreuse, des marais sombres et brumeux et des zones fortement boisées, ainsi que de vastes plaines herbeuses.



RDR2 présente également la première vraie ville de la série, la ville portuaire de Saint-Denis, en voie d’industrialisation, qui sera en contraste avec les avant-postes et les villes du monde entier.



Rob Nelson: Nous voulions aller plus loin dans le monde que jamais, pour les joueurs ça sera comme si c'était un endroit où vivre. C'est l'idée que vous pouvez passer d'une fusillade épique au sommet d'un train à sauter à l'arrière d'une diligence et retirer de l'argent des caisses, ou regarder dans les armoires d'une propriété familiale pour trouver du whisky. Nous avons essayé de faire en sorte que le jeu soit quelque chose dans lequel vous pouvez vous perdre à tous les niveaux.



Rob Nelson: Ce jeu est plus proche d’un lieu de vie que nous n’avions jamais réussi auparavant, et il est naturel de suivre le rythme de l’Amérique en 1899. Aussi imposant que Red Dead Redemption 2, ce jeu ne présente aucun intérêt. facile à créer dans un monde [comme celui de GTA] que vous accélérez dans une voiture ou que vous survolez dans un avion. Nous voulions que RDR2 soit beaucoup plus intime et solide, il était donc logique de pousser ce réalisme le plus loin possible tout en maintenant le sens du plaisir. Nous voulons créer l'illusion de réalisme sans être trop punitif pour le joueur.



Josh Bass: Bien qu'il y ait une histoire globale, le jeu est rempli de choix que Arthur peut faire qui vous permettra de décider quel genre de hors-la-loi Arthur sera - qu'il soit un hors-la-loi honorable ou quelqu'un de moins honorable. Le monde répondra à ces choix, à la fois grands et petits, et j'espère que lorsque les joueurs commenceront à partager leurs expériences, ils se rendront compte à quel point ils sont différents les uns des autres, en fonction des centaines de décisions qu'ils ont prises dans le jeu.

se veut plus intime et plus solide, selon les développeurs le joueur pourras'y perdre à tous les niveaux et chaque système du jeu a été révisé.Dans le dernier numéro de la revue officielle P, directeur duco-studio de, et, directeur artistique, ont parlé desobjectifs de conception du prochainLa jaquette officielle et définitive du jeu :On rappelle que c'est le jeu le plus ambitieux de, Plus dedéveloppeurstravaillent dessus selon lede(300 sur GTA V).sortira le 26 octobre suretQuant à, sera lancé en version bêta en novembre prochain.