Une blague? Un troll de Rockstar? JPP en tout cas XDPlusieurs sites US et Fr ont relayé l'info XD!"Rockstar l'a prouvé année après année, le studio américain a le souci du détail. Les technologies actuelles le permettant, R* prend plaisir à insuffler un maximum de réalisme dans ses titres et dans Red Dead Redemption II, les artistes ont laissé parler leur créativité. Les chevaux y sont dotés de testicules et ces derniers sont détaillés au possible."IGN avait eu l'occasion de repérer la chose en septembre dernier à l'occasion de l'arrivée d'un trailer de Red Dead Redemption II, les chevaux y sont dotés de testicules. Un détail qui fait sourire, inévitablement. Seulement, chez Rockstar, on ne fait pas les choses à moitié. Vous le savez si vous avez arpenté le net ces dernières 24 heures, des chanceux ont eu l'occasion de jouer (de nouveau), au prochain titre des studios. L'occasion d'en apprendre davantage et surtout, de découvrir plus en profondeur ce monde virtuel. Stephen Totilo de Kotaku a pu profiter du titre pendant deux heures, accumulant de son côté plus d'informations sur lesdites testicules :""Après avoir vu le premier trailer du jeu, nous et d'autres nous sommes demandés si les testicules des chevaux étaient animés. J'ai posé la question et Rockstar m'a répondu que les testicules rétrécissent et grossissent en fonction de la température dans le jeu." ""Est-ce vrai ? Rien n'est moins sûr. Toutefois, lorsque l'on connait Rockstar, ce détail pourrait bien avoir été abordé par l'équipe comme une blague et incorporé dans le jeu par la suite. Néanmoins, on espère de tout cœur que l'information est bien vraie. Par ailleurs, sachez que Red Dead Redemption II profitera d'un mode photo, de quoi sublimer ces testicules d'équidé. Red Redemption II sortira le 26 octobre prochain sur PS4 et Xbox One. "Si c'est vrai, ayons une pensée pour l'animateur en charge d'animer le paquet et au programmeur qui a dû créer un algorithme pour éviter les bourses-molles...