Nouvelle fournée Infos, dont la plupart sontde la Preview GameInformer:- Le Dead Eye d'Arthur se déclenche avec R3+L3.- Le parfum et les traces des animaux que vous êtes en train de chasser seront embrouillés s’il commence à pleuvoir.- Les armes à feu sont classées de 0 à 4 sur les attributs suivants: Dégâts, Portée, Taux de feu, Recharge, Précision et Condition.- Si vous avez été dans une fusillade à une distance proche d'un pnj dont ce dernier fut témoin, il sera probable que celui ci se méfiera de vous si vous venez en sa direction et agira donc en conséquences. Dans un exemple le npc essaye d'en savoir plus sur vous.- Beaucoup de choses que vous pouvez nourrir votre cheval avec sont aussi des choses que vous pouvez manger vous-même. (Si vous avez deux pommes, vous pouvez en donner une au cheval et en avoir une pour vous).- Les armuriers vous diront que vos armes sont en mauvais état si vous essayez de les améliorer. Ils peuvent également réparer les armes pour vous.- Les articles suivants peuvent être achetés et personnalisés pour votre cheval: Selles, sacoches, étriers, cornes, couvertures et rouleaux de lit.- Si vous emmenez votre cheval près d'une source d'eau, comme un lac ou une rivière, il en boira.- Les actions qui augmentent l’attachement du cheval sont l’alimentation, le toilettage, la caresse et l’équitation. Caresser votre cheval augmente le plus votre lien.- Dans le camp, vous pouvez inviter les membres de votre gang à chasser pour vous approvisionner, chasser des animaux et pratiquer d’autres activités. Les barbes peuvent être réglées dans le camp.- Le système de mêlée a été reconstruit à partir de zéro, avec différents mouvements et combos.- Les membres de gangs vous demanderons ce que vous voulez faire et écoutent vos commandes pendant les vols et braquages, mais parfois, selon ce que vous demandez et à "qui", ils risquent d’échouer.- Les gens réagissent quand vous portez des vêtements sales et si vous avez du sang sec sur eux, etc.- Comme dans le premier RDR, l'heure et la température actuelles sont affichées en mettant le jeu en pause ou en appuyant sur le D-Pad.- La météo et la neige s'accumuleront naturellement dans les endroits où ils ont été piétinés. La neige tombera également des arbres. Certaines missions vous emmèneront loin dans les montagnes où vous êtes littéralement au-dessus de la ligne des nuages.- Si vous appuyez deux fois sur L1 lorsque vous enfoncez votre arme, Arthur s'épanouit un peu. Nous ne savons pas si vous serez en mesure de choisir quel type de floraison Arthur fait lors de ses recherches, mais c'est cool.- Comme beaucoup de titres Rockstar, vous pouvez désactiver complètement le HUD quand vous le souhaitez.- Arthur aura le vertige et sa vision devient floue s'il ne mange pas.- Si vous ne vous reposez pas, Arthur sera physiquement fatigué et vous pourrez réellement le voir dans la manière dont il s'exprime et agit.- Les membres de gangs vous proposeront de se joindre à vous pour des activités en liberté, vous donnant ainsi accès au même type d'assistance que dans les missions de l'histoire principale, comme leur demander d'aller de l'avant et d'éliminer un ennemi.- Vous pouvez siffler les gens pour attirer leur attention, et vous pouvez ainsi vous évaporer et disparaître après. Cela pourrait être utilisé dans de nombreuses occasions, telles que la furtivité ou autre.- La mini-carte peut être personnalisée, vous pouvez l’avoir de taille normale, l’agrandir ou la réduire en boussole - ou la désactiver complètement.- Le mode première personne comporte des options telles que le retrait de la tête du cheval que vous conduisez pour une vue moins obstruée.- En tenant la touche triangle pour démonter le cheval, Arthur attache les rênes du cheval à un pieu dans le sol. Vous pouvez le détacher et marcher à côté, avec Arthur la dirigeant avec une main sur les rênes.- Vous pouvez courir et sauter des trains sur votre cheval, qui suit le train au galop. Vous pouvez également sauter sur les diligences de votre cheval.- Tous les trains suivent un horaire réel.- L'armurier vend des options de personnalisation d'armes et de munitions spécialisées.- Les chevaux suivent mieux le chemin, mordent les mouches lorsqu'ils sont en attente/position neutre, bougent leurs oreilles s'ils entendent des choses.- Aider le camp à élargir les types d’activités que les autres membres vont suivre avec vous changera les histoires racontées autour du feu de camp.- D’après VG247, ils déclarent que le monde de Red Dead Redemption 2 rend la carte de premier Red Dead Redemption stérile et plate.- Après avoir manipulé un animal mort / une écorchure, Arthur aura du sang sur les mains.- Rockstar Games insiste sur le fait que chaque arbre fut placé individuellement sur la carte.- Si vous blessez mortellement votre cheval, vous pouvez le faire revivre avec une sorte de "kit spécial".Si vous n’avez pas la trousse, vous devrez peut-être vous rendre en ville pour en obtenir une avant que votre cheval ne saigne et meure définitivement.- Certains pistolets doivent avoir le marteau levé manuellement avant le tir.- Les membres de gangs peuvent mourir mais vous pouvez en engager de nouveaux.- Vous ne pouvez pas embaucher des membres de gangs quand vous le voulez - ils sont embauchés au fur et à mesure que l'histoire avance.- Vous pouvez achetez des journaux ou vous pourrez lire sur ce qui se passe dans le monde, dont certains des faits peuvent avoir un lien avec vos propres actes.- Le compositeur est le même que celui le premier Red Dead Redemption, et la musique deviendra plus sombre si vous empruntez un chemin moins honorable.- Il semblerait que vous puissiez entrer, peut-être, dans chaque bâtiment du jeu.- Vous pouvez frapper aux portes ou les enfoncer.- Vous pouvez obtenir des étriers pour votre cheval qui correspondent à vos bottes ou bien des cornes en forme de tête d'aigle argenté.- Vous pouvez mâcher du tabac et fumer. Fumer améliore votre jauge Dead Eye.- Les miroirs fonctionnent réellement.- Si vous vous faites arrêté, il existera différents scénarios. Vous pourriez avoir à purger votre peine, payer votre caution ou bien demander au gang de vous faire évader.Exemple: La scène dans la bande-annonce Gameplay dans laquelle Dutch vous fait évader de prison n'est pas une mission, mais peut se produire si vous vous faites arrêtez.- Arthur réagit à la météo, changeant de posture sous la pluie et mettant sa chaîne pour éviter de se mouiller.- Ultra Important Détail: le "caca" est détaillé, rond et aléatoire.