J'ai fini le jeu pour la deuxième fois après presque 350 heures.Je voulais récupérer toutes les Lames rares et débloquer le maximum de choses possibles.C'est simple, c'est la première fois que je refais un RPG. D'habitude, une fois que j'en finis un, je ne le refais pas, car vu que j'aime prendre mon temps, ça me prends des centaines d'heures supplémentaires.Le seul gros point négatif reste et restera l'obtention des Lames rares, et le rendu du jeu un peu en deça en mode portable.Le reste, ça frôle juste la perfection. Certaines musiques sont simplement divines, certains paysages sont magnifique et certains personnages sont juste splendide.Le Season Pass, malgré tout, reste un excellent investissement, surtout qu'il débloque le contenu complet de la dernière Extension.Le Scénario est vraiment riche et le jeu reste chargé d'émotions fortes. Le mode New Game Plus est très bien pensé, c'est d'ailleurs ça qui m'a motivé de refaire le jeu, pour mettre par exemple tous mes personnages niveau 99.Et l'ajout des Lames rares Fiora/Shulk/Elma me laisse réver à un portage sur Nintendo Switch du premier Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles X avec un rendu proche de Xenoblade Chronicles 2.Je vais maintenant pouvoir me concentrer à 100% au jeu Xenoblade Chronicles 2 Torna - The Golden Country, qui je le sens, a de fortes chances de dépasser ce chef d'oeuvre...Source : member15179.html