Mon Bordel Perso

La Playstation Classic existe déja sur le marché, et ce depuis le 14 novembre 2014 en Europe, sous le doux nom de ... Playstation TV !Pour vous la faire courte, c'est est une microconsole, et une variante non-portable de la console portable PlayStation Vita.Elle permet :- La possibilité de jouer aux jeux PSP, PSN et PS Vita (pas tous les jeux, en raison de l'expérience portable de la Vita) sur grand écran, en HD.- La possibilité d’utiliser le boitier pour streamer les parties de jeu en cours sur PS4 sur un second écran.- De joueur avec les manettes Dual Analog (contrairement à ceux de la Playstation Classic)Alors je sais, c'est un article troll (mon premier à ce propos), mais voir des gens se jeter sur la Playstation Classic, alors que Playstation TV et VITA se sont fait démonter par certains joueurs, c'était plus fort que moi.