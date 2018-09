Rappeler qu'il existe un groupe "Aide"Voici quelques aides :-Motif de bannissement (règlement intérieur du site)-Pour savoir redimensionner les images-Pour savoir mettre de la couleur dans les textes-Pour connaitre les différentes balises-Pour centrer une image, une vidéo ou un texte[*Pos=Centre]la partie à centrer[*/pos] (enlever l'astérisque, évidement)-Pour les vidéo Youtube[*video]le lien vidéo, enlever le "s" du début du lien -http, c'est le "s" à enlever-[*/video] (enlever l'astérisque)Le lien à prendre c'est l'endroit où il y a écrit "Partager" quand vous choisissez une vidéo youtube.-Pour faire un sondagePour ceux et celles (qui comme moi) qui ont du mal avec le françaisLarousse (orthographe)Pour que la langue Française soit "un plaisir"Pour tout ceux et celles (qui comme moi) qui ont des soucis avec les langues étrangèresou

Who likes this ?

posted the 09/23/2018 at 05:30 PM by nicolasgourry