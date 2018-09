Donc si j'en crois les propos de Kojima, Death Stranding est toujours fixé pour 2019, pour ceux qui se demande pourquoi je dis "2019" pour Death Stranding, c'est par ce que je me fie à cette déclaration qui date de 2016: http://www.jeuxactu.com/death-stranding-kojima-tease-une-sortie-avant-2019-105911.htmEt Kojima a confirmé aujourd'hui que c'est toujours prévu à cette échéance.Tt donc nous aurions droit l'an prochain sur PS4 potentiellement à Days Gone, Ghost of Tsushima, The Last OfUs Part II et Death Stranding ? même si ça reste à confirmé ça m'a donné envi d'illustrer ça en imageSans compter potentiellement Dreams, WiLD, et dans une moindre mesure Concrète génie etc ... ça me parait irréel mais à la fois crédible dans la "logique".Néanmoins, quand on sait que la PS5 sortira en 2020, que restera-t'il pendant toute l'année 2020 pour patienter, ça risque d'être le grand calme si vraiment tout ça arrive en 2019.