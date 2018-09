C’est lors d’un stream que l’on a pu apercevoir la liste des 8 premiers véhicules qui constitueront le pack d’octobre. La formule change un peu des précédents opus : ce ne sera plus un pack de 7 véhicules par mois, mais 2 véhicules par semaine pendant 21 semaines (soit 42 véhicules au total), tout cela inclus dans le car pass (lui même inclus dans l’edition ultimate du jeu)Les 8 véhicules sont les suivants :28 septembre :- 2017 Koenigsegg Agera RS- 1962 Triumph TR3B5 octobre :- 2018 Nissan Sentra Nismo- 2002 Mazda RX-7 Spirit R Type-A12 octobre :- 1986 Porsche #186 Prodrive Rallye 959- 1959 Porsche 356 A 1600 Super19 octobre :- 2018 BMW I8 Roadster- 2016 Honda Civic Coupe GRC

posted the 09/23/2018 at 04:31 PM by lughost30