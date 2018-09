Je me le suis rematé cet après-midi, ça devait bien faire 9-10 ans que je l'avais pas vu ! Et que dire, c'est toujours aussi bien ! D'ailleurs en ce moment j'ai envie d’enchaîner les thrillers, plus précisément les films sud-coréen, je suis pas un expert en la matière, donc si vous avez des noms de film dans ce genre là, je suis preneur ! J'ai entendu que "Memories of Murder" était phénoménal, je vais surement le regarder dans la semaine