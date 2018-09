Voici une Information concernant le jeu The World Ends with You : Final Remix :Famitsu a tetsé les jeux suivants:Assetto Corsa (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]Bad North (PS4, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]Dead Cells (PS4, Switch) – 9/9/7/8 [33/40]The Escapists 2 (Switch) – 7/6/8/7 [28/40]The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ (PS4) – 9/8/8/8 [33/40]Minit (Switch) – 8/7/7/8 [30/40]Morphies Law (Switch) – 7/7/7/6 [27/40]MotoGP 18 (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) – 8/8/8/7 [31/40]Overcooked! 2 (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]Sanzen Sekai Yuugi ~Re Multi Universe Myself~ (PS Vita) – 7/7/7/7 [28/40]Utawarerumono Zan (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]Warriors Orochi 4 (PS4, Switch) – 9/9/9/8 [35/40]The World Ends with You: Final Remix (Switch) – 9/8/8/8 [33/40]Voici un petit historique :Le jeu sortira le 12 ocotbre prochain...Source : https://gematsu.com/2018/09/famitsu-review-scores-issue-1555