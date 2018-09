Les thèmes des membres de l'ancienne Organisation XIII.



XIII - Roxas - The Other Promise





XIV - Xion - Vector To The Heaven





VIII - Axel - The 13th Struggle





XI - Marluxia - Lord Of The Castle





I - Xemnas





Saix, Xigbar, Xaldin, Demix,... - The 13th Dilemma





Larxene, Zexion, Lexaeus - The 13th Reflection







Et 2 thèmes de membres de la nouvelle Organisation XIII.



Jeune Xehanort - L'Impeto Obscuro





Vanitas - Enter The Darkness