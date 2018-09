Petite baisse de prix pour Mega Man 11, qui passe de 29.99€ à 24.99€30 ans et 32 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le petit robot revient pour des nouvelles aventures. Le sournois Dr Wily est de retour avec un nouveau plan machiavélique. Fort heureusement le Dr Light, génial inventeur de Mega Man, a trouvé le moyen d'augmenter les capacités de son robot justicier avec un puissant prototype, le "Double Gear System" permettant de ralentir le temps et de charger le surpuissant Mega Buster.Le jeu sera disponible sur PS4, One et Switch le 2 OctobreN'hésitez pas à jouer le jeu et passer par les liens, pour que je vous fasse d'autres concoursATTENTION, si vous jouez le jeu, j'ai un très beau collector en prévision à vous faire gagner. Du genre exclusif de chez exclusif!!! Mega Man 11 24.99€ Red Dead Redemption 2 Gold Edition 99.99€ Assassin’s Creed Odyssey Gold 79.99€