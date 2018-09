Films

En vrac

En ce moment, il y a pleins d'annonces et pleins de "leak" sur les futurs films et séries.Après, les leak, sur le visuel du Joker, voici de nouvelles images et une vidéo (si je la trouve!! )Grippe-Sou s'affiche encore sur le tournage de Ça Chapitre II, en salle en Septembre 2019Dans les années 1930, durant la Grande Dépression, Frank, capitaine d'un bateau, prend à son bord une scientifique et son frère. Ils partent en mission dans la jungle à la recherche d'un mystérieux pouvoir. Le trio va croiser de nombreux obstacles sur sa route, notamment une expédition allemande concurrente.Sortie prévue le 11 octobre 2019Au casting du film, nous retrouverons, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Edgar RamírezLe nouveau film de Felicity Jones s'affiche avec une bande-annonce et un TeaserUne première bande annonce pour le biopic (ok, pas le bon terme mais je connais que lui)du duo le plus célèbre du cinéma des années 20-30.Au casting, John C. Reilly et Steve Coogan.Laurel et Hardy ont eu plus de 100 films à leurs actifs, durant leurs 25 ans de carrière.Le film sortira en Janvier 2019 en Angleterre, pas encore de date pour chez nous.Jason Statham et le metteur en scène David Leitch, sur le tournage du film.« Premier jour et l’évolution est déjà en marche. Le spin-off de Fast & Furious attendu de longue date, Hobbs & Shaw, est électrique. Mon complice et pote Jason Statham est beau comme un million de dollars qui vient de faire tapis. Notre réalisateur visionnaire et furieux David Leitch (qui vient de finir Deadpool 2) est aux commandes et s’apprête à transformer la franchise.(…)Mon personnage déboulera à Londres dans deux semaines ! »Dwayne Johnson, nous dévoile une première photo du spin-off Hobbs vs. Shaw sur son compte InstagramLe tournage a déjà commencé avec toujours Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron et Robert De Niro.Lisbeth Salander et le journaliste Mikael Blomkvist se retrouvent aux prises avec des espions, de cybercriminels et des membres corrompus du gouvernement. Par ailleurs, Lisbeth est suivie par une mystérieuse femme blonde.Nouveau volet de la saga Millénium, The Girl in the Spider's Web s'affiche avec un premier Teaser, avec la "Queen" Claire Foy.The Girl in the Spider's Web sortira le 9 NovembreUn neuroscientifique dont la famille est tuée dans un accident de voiture utilise ses connaissances pour tenter de les ramener à la vie. Mais le gouvernement et la police s'y oppose.Nouveau Trailer pour le dernier film de Keanu Reeves,toujours pas de date de sortie chez nous.Première image en costume du reboot-spin off de Men in Black avec au casting, Liam Neeson, Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Le film se déroulera dans le monde créé il y a 20 ans, lors du premier film en 1997.Emma Thompson est également au casting est elle sera l’agent O.Nouvelles affiches pour le film Casse-Noisette et les Quatre RoyaumesDans cette adaptation cinématographique live du plus célèbre des ballets de Tchaïkovski, on suit les aventures de Clara, une jeune fille qui a perdu les traces de sa mère. A Noël, elle reçoit néanmoins une poupée Casse-Noisette qui va l'entraîner dans un monde de magie, peuplé de soldats en pain d'épice, mais qui fait surtout face à une guerre fratricide.Au casting, nous retrouvons, Mackenzie Foy, Morgan Freeman, Keira Knightley et Helen Mirren.Sortie prévue le 28 Novembre au cinémaInto the Dark, est la prochaine série d'anthologie d’horreur de Hulu dont le teaser vient d’être dévoilé. La série sera diffusés au rythme d'un épisode par mois (chaque premier vendredi) pour coller aux dates des fêtes/vacances des mois correspondants dont chaque histoire va s’inspirer.12 épisodes seront disponibles pour cette première saison.Une ambiance plus sombre (un mixe entre Rosemary's Baby et L'Exorciste) au programme de cette série dérivé des Comics ArchieAu casting, Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot et Gavin Leatherwood.Premières images pour Doom PatrolAu casting, nous retrouverons, Tudyk, Brendan Fraser, Diane Guerrero (Jane The Virgin, Orange is the New Black) qui jouera Crazy Jane, April Bowlby (Drop Dead Diva) qui sera Elasti Woman et Jovian Wade (EastEnders) qui jouera Cyborg.La série est écrite par Jeremy Carver. Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti et Sarah Schechter sont à la production de la série.Premières images pour la série DC Titans qui sera exclusivement sur le service de SVOD de DC, le DC Universe.La série comptera 12 épisodes et sera disponible dès le 12 Octobre avec une épisode/semaine.L'abonnement au service DC Universe coute 8$/moisToujours pas de date pour chez nous.Titans est produit par Akiva Goldsman, Geoff Johns ainsi que Greg Berlanti et Sarah Schechter, comme toutes les séries DC.Batman sera dans la série Titans, d'après le visuel ci-dessousDC a enfin trouvé sa Stargirl en la personne de Brec Bassinger.« Il n’y a pas d’autres personnages des comics plus spécial pour moi que Stargirl, et après une recherche intensive, je peux dire qu’aucune autre actrice de la planète ne l’incarnera mieux que Brec Bassinger » a déclaré Johns.En attendant plus d'informations sur la série Stargirl.La série sera disponible sur le service de SVOD DC Universe en 2019Netflix dévoile un premier Teaser pour sa série horrifique The Haunting of Hill House qui arrivera le 12 Octobre.Désormais adultes, et rassemblés lors d’un moment tragique, la famille va devoir affronter les fantômes de son passé. Certains sont toujours présents dans leur esprit mais d’autres pourraient toujours rôder dans les recoins sombres de Hill House.La nouvelle saison de Riverdale sera disponible le 11 Octobre sur Netflix.Un poster pour la nouvelle saison de FlashLa série Twilight Zone (la 4ème Dimension chez nous) revient pour une nouvelle saison en 2019.Elle est signé Jordan Peele, le réalisateur de « Get Out »La série sera diffusée sur CBS All Access est sera composé de 10 épisodes pour cette saison 1.Un Teaser pour la nouvelle saison de Supernatural.La série reviendra sur CW dès le 12 Octobre et le lendemain sur Série-Club en US+24 en VOSTFR.-Le cast d'Arrow s'agrandit avec l'annonce de Katherine McNamara dans la nouvelle saison du show de CW-Enfin, nous allons avoir un troisième film Kingsman en 2019-Michael B Jordan sera la star de deux adaptations des livres de Tom Clancy's. Rainbow Six et Sans aucuns remords, Akiva Goldsman sera à la production des films, tout comme Michael B Jordan.-Lois Lane sera jouée par Bitsie Tulloch dans le crossover de DC-Rumeur, après Superman, Henry Cavill pourrait devenir le nouvel espion au service de sa Majesté, après Daniel Craig-Encore une rumeur avec peut-être un début de tournage pour le film Gambit, qui pourrait démarrer dès le 15 Février 2019 à la Nouvelle Orléans.-Zombieland 2, à démarré sa pré-production il y a quelques jours-Kate Beckinsale ne regrette pas d'avoir refusée le rôle de Wonder-Woman-Le tournage de la saison 5 des Peaky Blinders à commencé depuis quelques jours-Une série Blade Runner 2049 serait en développement-Le rôle de Pedro Pascal dans le film Wonder-Woman vient d'être dévoile, il jouera le rôle d'un Dieu.