Voici des Rumeurs concernant le jeu Dragon Quest XI :Il semblerait que la version Nintendo Switch du titre contienne des nouveaux donjons, ainsi qu'un possible système de mariage, entre autres. D'autres parlent de la version 3DS en bonus, accompagnée de quelques nouveaux costumes. En attendant d'en apprendre plus sur cette version, attendue depuis longtemps...Source : https://twitter.com/Stealth___/status/1043725044021649408

