Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry V :Selon Gamespot, lors de leur session avec Devil May Cry 5 au Tokyo Game Show, ils ont approché une Statue de la Divinité. C'est là que les joueurs vont améliorer leurs personnages avec des orbes collectés pendant le combat. Dans le menu, il y a une option pour dépenser de l'argent réel sur des orbes pour ensuite améliorer votre personnage. Lorsque Gamespot a demandé à Hideaki Itsuno, directeur de Devil May Cry 5, pourquoi cette option était disponible, il explique que c’est pour donner aux joueurs la possibilité de jouer au jeu comme ils le souhaitent : «En donnant aux gens la possibilité d’acheter des Red Orbs, c’est une option que nous voulons offrir aux gens», a expliqué Itsuno-san à Gamespot. Il poursuit: «S'ils veulent gagner du temps et veulent simplement tout obtenir en même temps, ils peuvent le faire.» Il explique également comment la tarification varie en fonction de la difficulté d'utilisation d'un déménagement ou d'une capacité. «Nous pensons que les chose que gens devraient vouloir obtenir en premier sont moins chères. Donc, les gens vont penser: «Oh, c'est bon marché, alors je vais juste acheter ça», explique-t-il à Gamespot. «Mais pour les choses qui seront plus difficiles à utiliser et à maîtriser, nous rendons cela plus coûteux. En partie parce que vous économisez pour cela, vous ne pourrez pas acheter autant de compétences, alors vous aurez le temps de l’apprendre. » Le jeu aura donc des micro-transactions.Et voici les box pour la version standart, déjà connue, et l'édition deluxe :Pour rappel, le jeu sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.dualshockers.com/devil-may-cry-5-microtransactions/