Bandai Namco diffuse une nouvelle affiche comme ci dessous dévoilant tout les persos qui seront dans Soul Calibur 6 ainsi les menus et options avec quelque petits tuto aussi, la Beta sera dispo en Pre téléchargement le Jeudi 27 Septembre prochain et jouable à partir de 28 Septembre à 17h et se terminera le 1er Octobre à 5h:Les persos Dispo dans la Beta (15 en tout):- Mitsurugi- Sophitia- Groh- Nightmare- Xianghua- Kilik- Ivy- Zasalamel- Geralt-Siegfried- Taki- Yoshimitsu- Maxi- Talim- Voldo- TiraCompile de tout les trailers des personnages dévoilé: