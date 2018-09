Voici une Information concernant la Société Nintendo :Retro Studios, connu pour son travail sur les séries Donkey Kong Country et Metroid Prime, célébrait le 21 septembre son 20ème anniversaire. Le studio a parcouru un long chemin depuis sa création en 1998, et son premier jeu Metroid Prime en 2002. Leur dernier travail, Donkey Kong Country : Tropical Freeze, a également obtenu d'excellentes critiques sur WiiU et sur Nintendo Switch.Et aujourd'hui, comme on est le 23 septembre au Japon, Nintendo a officiellement un an de plus. La société a été créée le 23 septembre 1889. Il a fallu un certain temps à l'entreprise pour se lancer dans le secteur des jeux, en lançant avant les cartes hanafuda. Nintendo est dans une position fortes aujourd'hui, surtout par rapport à il y a quelques années. La Nintendo Switch cartonne, et propose des jeux sur le mobile et recherche des options de divertissement comme le film Mario et le Super Nintendo World. Espérons que le succès se poursuivra dans un avenir proche et à long terme...Sources : https://nintendosoup.com/retro-studios-celebrates-20-years-of-game-development/ et https://nintendoeverything.com/happy-129th-birthday-nintendo/