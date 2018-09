Hideaki Itsuno, réalisateur de Devil May Cry 5 aimerait développer un Rival Schools 3 comme il l'a déclaré lors du Tokyo Game Show 2018 au micro de nos confrères de Dualshockers :



"Si l'on me donnait l'autorisation, j'adorerais faire Rival Schools 3, Dragon's Dogma 2, Capcom vs SNK 3, Street Fighter Alpha 4, Power Stone 3... et même Street Fighter 6 si je le pouvais, ce serait incroyable."

Il a ajouté qu'au Japon, le lycée s'étale sur trois ans, et qu'un Rival Schools 3 permettrait de boucler la boucle :



"Nous avons vu les deux premières années de ces jeunes, donc le troisième porterait sur leur dernière année au lycée. Ne serait-ce pas génial ? Vous termineriez avec leur cérémonie de remise de diplômes."