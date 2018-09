Taiko No Tatsujin Drum'n Fun sur Switch jouable avec les Taiko



Salut, il y a quelques jours, j'ai participé à l'évènement. Cet évènement privé à eu lieu sur Paris et proposait à quelques chanceux de venir tester en avance pas mal de jeux du cataloguequi arriveront dans les semaines/mois à venir. Il y avait donc des versions jouables de :En plus de pouvoir jouer en avance à ces jeux, Bandai Namco France nous proposait de pouvoir faire des captures vidéos, j'en ai donc profité pour vous enregistrer une partie sur certains jeux.Le jeu qui me hype le plus en ce moment chez, je suis allé en partie à cet évènement pour pouvoir mettre la main dessus et je le trouve excellent. Que se soit contre des cibles aériennes ou au sol, le gameplay est au top.Très bonne surprise pour ma part, je n'avais pas vu trop de vidéos de ce jeu et je trouve que le gameplay a bien évolué par rapport aux précédents. Dans cette vidéo je vous montre 2 nouveaux personnages mais j'ai aussi testé Mitsurugi, Ivy etc... et c'est vraiment bon de les retrouver avec leur ancien designMan of Medan nous viens des même développeurs que Until Dawn et ça se voit tout de suite, j'avais bien aimé leur précédent jeu donc je vais me laisser tenter par celui là. En gros pour ceux qui ne connaissent pas le genre, c'est une sorte de jeu d'horreur à QTE pendant certains choix cruciaux, en gros c'est un point and click dynamique, graphiquement c'est photoréaliste et comme pour Until Dawn on reconnait facilement certains acteurs ayants prêter leurs visages aux protagonistes du jeu.My Hero One's Justice est un jeu de combat à licence inspiré de l'Anime/Manga My Hero Academia. Je ne vous cache pas que je n'ai pas commencé cet Anime donc j'y connais rien mais ça ne m'a pas empêché de kiffer le gameplay.C'est tout ce que j'ai eu le temps de capturer mais j'ai quand même pu tout tester et c'était vraiment cool, j'ai aussi croisé Sorakaminari et son frère sur place donc on a pu découvrir tout ça ensemble et se faire quelques parties sur Taiko et SC VIPour finir on avait la possibilité de faire des séances photo avec la Soul Edge, 40KG la réplique, autant vous dire qu'avec mon corps de lâche j'ai du m'y prendre à 2 fois pour la soulever et la tenir sur mon épaule à une main (Guts Style)Merci encore à Bandai Namco France pour l'invitation